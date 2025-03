Justiça absolve PM que matou colega com tiro em bar de Goiás; vídeo

Confusão começou com discussão entre esposa de Diego e mulher de mesa de Jefferson. Uma testemunha afirmou que a esposa de Diego sorria ao dançar para Rodrigo, amigo de Jefferson. A esposa de Rodrigo teria reparado e se irritado, iniciando o conflito.

Testemunhas disseram que Jefferson não tinha "nada a ver" com briga. Tanto conhecidos de Diego quanto amigos de Jefferson afirmaram que ele não começou a briga ou mesmo participava dela. Estava tentando separar a briga quando a esposa de Diego aplicou um mata-leão nele. Ele então "sacou a arma e efetuou único disparo defensivo", aponta a decisão. A justiça ainda considerou que Jefferson apresentou "moderação" ao usar a arma, por realizar somente um disparo.

Defesa de Jefferson elogia decisão do Tribunal. Em mensagem enviada ao UOL, a advogada de Jefferson da Silva, Kelly Moreira disse receber "com respeito e serenidade a decisão do tribunal". Ela reafirmou que, embora uma pessoa tenha morrido, "a reação do acusado foi necessária para resguardar sua integridade".

Relembre o caso

PM foi morto por outro policial durante briga em bar. Uma briga teria se iniciado entre Diego e um amigo de Jefferson em um bar de Novo Gama, mas o policial do DF se envolveu e atirou no peito de Diego, à queima-roupa.

O autor do disparo teria se identificado como policial do DF e resistido à prisão. As armas dos dois policiais foram apreendidas e levadas à perícia.