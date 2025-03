Monaco vence Angers no fim (2-0) e volta a ser 3º no Francês

O Monaco venceu por 2 a 0 em sua visita ao Angers (14º) e com esse resultado voltou à terceira posição da Ligue 1, neste sábado (15), pela 26ª rodada.

Foi graças ao décimo primeiro gol da temporada do dinamarquês Mike Biereth já na reta final (77') e a um pênalti convertido por Maghnes Akliouche (88'), em partida que foi decidida nos últimos 15 minutos.

O time do Principado tem agora 47 pontos, os mesmos do Nice, que cai para o quarto lugar e que na sexta-feira havia empatado em 1 a 1 em casa com o Auxerre (11º).