Papa Francisco relança do hospital grande projeto sobre futuro da Igreja

O papa Francisco aprovou do hospital a retomada do seu projeto de reforma sobre o futuro da Igreja, disse o Vaticano neste sábado (15), em um aparente sinal destinado a consolidar seu legado, enquanto as dúvidas sobre sua saúde se multiplicam.

O jesuíta argentino, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a problemas respiratórios. Desde então, ele não fez nenhuma aparição pública e nenhuma foto sua foi publicada.

Desde sua última recaída grave em 3 de março, a condição de Franisco e, do hospital, voltou a trabalhar, juntamente com sessões de fisioterapia motora e respiratória para se recuperar da pneumonia bilateral.