Internado, papa Francisco autoriza processo de reformas na Igreja Católica

"Todos estamos preocupados com a saúde do papa, porque o papa Francisco sempre teve um amor especial pelos migrantes", disse o capelão da Missão, padre Gerardo García, que espera seu "pronto" retorno. "Precisamos dele", acrescentou.

O serviço postal da Itália também registrou uma "onda" de cartas enviadas ao papa, especialmente no centro de triagem de Fiumicino, onde foram contabilizados "até 150 quilos extras de correspondência por dia", afirmou o chefe da unidade, Antonello Chidichimo.

Diversas personalidades do futebol manifestaram votos de recuperação ao pontífice nas redes sociais na sexta-feira, entre elas Neymar e o capitão do time favorito do papa, o San Lorenzo de Buenos Aires, Iker Muniain.