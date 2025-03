Ato mostra que não existe 'frente ampla' pela anistia, dizem analistas

STF decide se torna Bolsonaro réu no dia 25

Os deputados federais Rodrigo Valadares (União-SE), relator do PL da Anistia, e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara, tentaram passar otimismo, afirmando que a votação do PL da Anistia pode ocorrer já na próxima semana, em caráter de urgência.

A pressa decorre do calendário do STF. O Supremo marcou para o dia 25 de março o julgamento da denúncia que pode tornar Bolsonaro réu pela tentativa de golpe.

"O ato deste domingo não traz nada de novo do ponto de vista político ou jurídico. E comprova que foi organizado não para pedir anistia aos demais envolvidos, mas para o próprio Bolsonaro", destaca o cientista político Rodrigo Prando, do Mackenzie.

Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro Imagem: Giorgio de Luca/Entre Nuvens

Ao assumir a presidência da Câmara, no início de fevereiro, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que caberá ao Colégio de Líderes a decisão sobre pautar ou não o projeto. Isso apesar de ser de competência do presidente da Casa a definição do que entra em pauta.