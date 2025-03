COI se reúne na Grécia para definir novo presidente

O ex-esgrimista bávaro de 71 anos passará oficialmente suas funções ao novo presidente em 23 de junho, mas a identidade de seu sucessor será conhecida na quinta-feira, com uma votação secreta no complexo costeiro grego de Costa Navarino, às margens do mar Jônico.

A eleição se apresenta tão histórica quanto aberta: são sete os candidatos, entre eles o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr., a zimbabuana Kirsty Coventry, o britânico Sebastian Coe e o francês David Lappartient.

Nunca houve tantos candidatos à presidência em 130 anos de vida da organização.

Em uma campanha sem pesquisas, onde qualquer debate ou apoio público está vetado pela Comissão de Ética, é muito complicado designar um favorito, sobretudo quando nenhum dos candidatos "reúne tantos elementos de legitimidade" como Thomas Bach tinha em 2013, destaca Emmanuel Bayle, professor de gestão esportiva da Universidade de Lausanne.

- A sombra de Samaranch pai -

Apenas Sebastian Coe (presidente da World Athletics e bicampeão olímpico de 1.500 m) e Kirsty Coventry (sete vezes medalhista olímpica de natação, duas delas de ouro) têm um passado glorioso como atletas. Bach foi, em sua época, campeão olímpico de florete por equipes, na edição de Montreal-1976.