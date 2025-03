PM acha armas, munições e chaves de carros de luxo em bunker do crime em SP

A PM ainda apreendeu cerca de 30 documentos com dados de empresas. Também havia equipamentos como uma luneta e um abafador de tiro eletrônico.

Suspeito com arma longa foi visto pelos agentes, mas conseguiu escapar ao usar uma passagem de fuga pela janela do bunker. No local, havia uma escada que levava até o telhado do imóvel vizinho. Algumas telhas foram retiradas para o acesso à residência durante a fuga, segundo a PM.

O local usado pelos criminosos ficava no quarto andar de um prédio. Os agentes das forças de segurança chegaram ao bunker após receberem uma denúncia anônima.