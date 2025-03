Netanyahu pedirá destituição do diretor da agência de segurança interna

"Permanentemente, mas sobretudo durante uma guerra como esta, existencial, deve haver total confiança entre o primeiro-ministro e o chefe do Shin Bet", afirmou Netanyahu.

"Infelizmente, acontece o contrário. Eu não tenho essa confiança", declarou, destacando que essa "falta de confiança havia crescido com o tempo".

O primeiro-ministro acusou na quinta-feira Bar, que foi nomeado em 2021 e deveria permanecer no cargo até 2026, de estar por trás de uma "campanha de ameaças e vazamentos na mídia" que busca "impedir [que ele] tome as decisões necessárias para redirecionar o Shin Bet".

A tensão entre ambos já era grande antes do sangrento ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, especialmente por um projeto de reforma da justiça que havia provocado manifestações massivas de protesto no país alguns meses antes.

Mas a relação piorou significativamente desde que, em 4 de março, foi publicado um relatório de investigação interna que apontava falhas na transmissão de informações de inteligência que poderiam ter alertado as autoridades sobre a magnitude do ataque sem precedentes do Hamas contra Israel.

No entanto, o relatório também critica o Executivo e, indiretamente, Netanyahu, ao considerar que uma "política [israelense] de calma permitiu que o Hamas acumulasse um impressionante arsenal militar".