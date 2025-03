As disputas em torno do projeto de Código de Mineração submarino

- Processo -

Assim como ocorre com os contratos de exploração, qualquer entidade que deseje obter um contrato de exploração deverá contar com o patrocínio de um Estado.

A Nori, que espera explorar nódulos polimetálicos (pedras ricas em metais estratégicos) em uma área do Pacífico a partir de 2026, é patrocinada por Nauru, um pequeno Estado insular da Oceania.

Segundo as linhas gerais do texto, a avaliação do plano de exploração passará primeiro pelas mãos da Comissão Jurídica e Técnica da IAMF, um organismo acusado pelas ONGs de ser pouco transparente e favorável à indústria.

Após examinar os pontos fortes e frágeis do plano (capacidades técnicas e financeiras, viabilidade, precauções ambientais etc), a comissão irá formular uma recomendação ao Conselho, que tomará a decisão final.

Mas alguns se preocupam com as normas já estabelecidas na UNCLOS, que dificultam anular uma recomendação favorável da comissão, já que é necessária a maioria de dois terços do Conselho.