Trump tenta convencer Putin de seu projeto de trégua na Ucrânia

Donald Trump já falou por telefone com seu homólogo russo em 12 de fevereiro.

Ele embarcou em uma reaproximação dramática com Moscou, rompendo com três anos de intenso apoio dos EUA à Ucrânia durante a presidência de seu antecessor democrata, Joe Biden. Depois, o republicano afirmou ter falado diversas vezes com Vladimir Putin.

O presidente americano recebeu seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em 28 de fevereiro, mas eles trocaram agressões verbais diante das câmeras de todo o mundo.

Pouco depois, ele suspendeu a ajuda militar a Kiev e o compartilhamento de informações até obter um acordo de princípios da Ucrânia sobre uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, pediu à Rússia nesta terça-feira que aceite um cessar-fogo "sem condições" prévias.

"A Ucrânia apoiou a proposta dos EUA para um cessar-fogo temporário de 30 dias. Esperamos que a Rússia aceite incondicionalmente esta proposta", disse Sibiga, citado em uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.