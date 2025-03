Assistente de parteira acusada de realizar abortos é preso nos EUA

No Texas, o aborto só é permitido se for para salvar a vida da gestante. Embora, segundo os ativistas, a falta de clareza nas exceções faz com que os médicos evitem tratar esses casos para não serem processados, levando ao limite o risco de morte da paciente.

Embora a lei do Texas puna aqueles que facilitam o aborto, ela não processa a mulher que interrompeu a gravidez.

bur-dhc/pbt/db/nn/rm/aa

© Agence France-Presse