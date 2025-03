Os farejadores do julgamento de Bolsonaro

E o alto escalão do governo Trump que incluiu sem querer um jornalista num grupo do Signal (um concorrente do WhatsApp, mas que protege as trocas de mensagens) em que eles discutiam detalhes de um plano de ataques militares contra rebeldes Houthis do Iêmen? Não só o jornalista não deveria estar participando do grupo, como os caras sequer deveriam estar falando de ataques militares em aplicativo de mensagem. Aff. Outro dia o Musk Siberiano estava doidinho pra ver os planos de guerra contra a China. Está uma festa danada, pelo visto.

E já que o assunto é Trump, ele agora disse que vai impor tarifa de 25% a qualquer país que comprar petróleo e gás da Venezuela. O Hugo Chaves que lute. Ah, não, verdade, o Maduro, o Nicolás mais alto das Américas, que lute.

E a gente que vá farejar alguma bomba por aí, BRASEW.

