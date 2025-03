Chega à Venezuela avião com migrantes em plena crise com EUA

Um voo com migrantes pousou na Venezuela, nesta quinta-feira (20), vindo do México, em plena crise com os Estados Unidos depois de o governo de Donald Trump mandar um grupo de venezuelanos para um presídio de segurança máxima em El Salvador.

A aeronave da sancionada companhia aérea estatal Conviasa chegou ao aeroporto de Maiquetía após as 11h30 locais (12h30 de Brasília) com 311 passageiros a bordo, que a princípio não são deportados dos Estados Unidos, mas venezuelanos que não conseguiram chegar àquele país.

Este é o quarto grupo de migrantes enviado à Venezuela desde a chegada ao poder do presidente americano, Donald Trump, com quem o governo do esquerdista Nicolás Maduro acordou repatriar imigrantes irregulares.