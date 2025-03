Israel destitui chefe do serviço de inteligência Shin Bet

Bar foi designado em outubro de 2021 para um período de cinco anos, sob o governo anterior em Israel, que esteve no poder por curto período, entre junho de 2021 e dezembro de 2022.

Suas relações com Netanyahu eram tensas desde antes do ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desatou a guerra na Faixa de Gaza.

Seu principal foco de diferença era uma proposta de reforma do Poder Judiciário do primeiro-ministro, que polarizou o país.

As relações entre ambos se deterioraram ainda mais depois que o Shin Bet divulgou no dia 4 de março um relatório sobre o ataque do Hamas, no qual reconheceu a incapacidade da agência para impedir a ação do movimento palestino.

O documento também menciona "uma política de silêncio que permitiu ao Hamas ter um fortalecimento militar maciço".

bur-roc/lpa/mas/ag/rpr