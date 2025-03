Novo primeiro-ministro canadense convocará eleições antecipadas para 28 de abril

O Partido Liberal, que está no poder, pretende destacar a experiência do ex-presidente do Banco Central para acalmar os canadenses, que enfrentam uma guerra tarifária com os Estados Unidos que pode afetar severamente sua economia.

Carney, 60 anos, um novato na política já que nunca foi deputado ou ministro, deverá desenvolver sua campanha ao mesmo tempo que enfrenta as ameaças de Donald Trump.

O presidente americano Donald Trump iniciou uma guerra comercial com seu vizinho e aliado ao anunciar aumentos de tarifas. Ele repete que a "única coisa sensata" que o Canadá pode fazer é se tornar o 51º estado dos Estados Unidos.

Estas ameaças dominam a vida política canadense há semanas e serão o principal tema da campanha eleitoral que se aproxima.

