Xandão dobra a aposta

Mas essa não foi a maior do dia. A maior do dia foi que o New York Times noticiou que o Musk Siberiano participaria hoje de reuniões no Pentágono para ter acesso aos planos ultrassecretos dos Estados Unidos para o caso de um confronto militar com a China. Oi?

Aí depois de sair a notícia, a visita foi cancelada e Musk só conversou com o secretário de Defesa. Mas o Trump garantiu que nem quer ter guerra com a China, tampouco mostrar um plano ultrassecreto para um empresário.

"Não queremos ter uma guerra potencial com a China, mas posso dizer que, se tivermos, estamos muito bem equipados para lidar com isso. Mas eu não quero mostrar isso a ninguém, mas certamente você não mostraria a um empresário que está nos ajudando tanto."

Preciso dizer que o Musk Siberiano tendo acesso a plano de guerra nem me abalou tanto quanto a notícia em si de que existe um plano ultrassecreto para uma guerra com a China. Um plano para uma guerra contra a China???? É isso mesmo??? Socorro, BRASEW. Para o mundo que eu quero descer!

