Trump pede à Suprema Corte que intervenha contra juízes que bloqueiam sua agenda

- 'Lunático' -

O presidente Trump chamou nesta semana o juiz de "lunático da esquerda radical" e pediu a sua destituição, o que levou o presidente da Suprema Corte a reagir.

"Há mais de dois séculos está estabelecido que a destituição não é uma resposta apropriada a um desacordo sobre uma decisão judicial", afirmou Roberts.

Mas Trump não recuou. "Esses lunáticos não se preocupam nem um pouco com as repercussões de suas decisões perigosas e equivocadas. Advogados buscam incansavelmente esses juízes nos Estados Unidos e entram com processos assim que os encontram", escreveu nesta quinta-feira.

"É necessário permitir que um presidente aja com rapidez e determinação em questões como a deportação de assassinos, traficantes de drogas, estupradores e outros criminosos para seu país de origem ou para outros lugares que garantam a segurança do nosso país", acrescentou.

Trump costuma equiparar imigrantes a criminosos, sem apresentar provas. Os dados oficiais mostram uma queda na criminalidade no país, apesar do aumento no número de estrangeiros.