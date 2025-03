Coreia do Norte testa novo sistema antimísseis e recebe ex-ministro da Defesa russo

A Coreia do Norte anunciou, nesta sexta-feira (21), ter testado um novo sistema de mísseis antiaéreos sob a supervisão do líder Kim Jong Un, que recebeu em Pyongyang o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Serguei Shoigu.

A visita de Shoigu havia sido anunciada pelas agências de notícias russas TASS e RIA Novosti.

A visita acontece quando os dois países reforçam sua cooperação militar após as acusações de que Pyongyang enviou tropas à Rússia para ajudar nos combates na Ucrânia.