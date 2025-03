Seleção convoca outros quatro jogadores para enfrentar a Argentina

Gerson, capitão do Flamengo, "segue com dores na região posterior da coxa esquerda", que obrigaram a sua substituição aos 28 minutos, e vai retornar ao clube carioca, acrescenta a nota da CBF.

Alisson, por sua vez, "necessita seguir o protocolo de Concussão da Fifa", portanto não estará disponível para o jogo da próxima terça-feira e retornará à Inglaterra.

O goleiro do Liverpool sofreu um choque cabeça com cabeça com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez. Ambos os jogadores foram substituídos no segundo tempo da partida disputada no estádio Mané garrincha.

As saídas de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson são mais uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, pois os quatro são titulares e se somam às ausências por lesão de Neymar, do capitão Danilo e do goleiro Ederson.

Com dois jogos ainda a serem realizados nesta sexta-feira pela 13ª rodada das Eliminatórias, o Brasil ocupa a segunda posição com 21 pontos, enquanto a Argentina, que vai enfrentar o Uruguai (3°, com 20) em Montevidéu, é a líder com 25.

raa/app/ma/cb/mvv