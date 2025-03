Ministro aposta em Sidônio para melhorar imagem de Lula: 'Sem salto alto'

Gleisi Hoffmann presidiu o partido entre 2017 e 2025, quando deixou o cargo para assumir a Secretaria de Relações Institucionais do governo.

"Quero aqui registrar todo o mérito para a deputada e agora ministra Gleisi. Imagina o que era comandar um dos maiores partidos do Brasil numa conjuntura em que o maior líder foi preso por um longo período em um momento de alvo de todos os ataques. Foi muito desfavorável."

Entrega de resultado assegura reeleição

Para o ministro, as entregas que o governo vai fazer ao longo do próximo um ano e meio vão permitir ao presidente chegar mais bem avaliado à eleição de 2026. A oposição, diz ele, vai ficar no discurso, enquanto Lula terá resultados para apresentar.

"A gente tem dificuldade de demonstrar a conjuntura em que o presidente Lula assumiu: tensão na política e uma composição [no Congresso, com partidos de centro e de direita] e que não é fácil. Nosso campo não pode ter expectativa de solução simples, são todas complexas. Muito mais difícil era vencer 2022, e vencemos. Era uma 'missão impossível', pegando o exemplo do filme. Acho que hoje, dois anos depois, o presidente Lula tem que lembrar de outro filme: 'Ainda Estou Aqui'", diz, se referindo ao longa dirigido por Walter Salles, premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro.