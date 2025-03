Trump anuncia contrato com a Boeing para futuro avião de combate F-47

O Escritório de Orçamento do Congresso estimou, em 2018, que os aviões de nova geração poderiam custar até 300 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão) a unidade, ou seja, muito mais do que valem várias aeronaves atuais do arsenal americano.

Um oficial da força aérea disse, no começo deste mês, que um estudo realizado depois da suspensão do programa de substituição dos F-22, chamado NGAD, reforçou que "não só no passado, não só no presente, mas também no futuro, a superioridade no ar conta".

"O que nos diz este estudo é que testamos um monte de opções diferentes e que não há nenhuma mais viável do que o NGAD para alcançar a superioridade aérea neste entorno que é muito disputado", afirmou o general de divisão Joseph Kunkel, durante um ato no Colorado.

Introduzido em 2005, o F-22 é equipado com uma tecnologia que o torna sigiloso e muito manobrável.

São desconhecidas as peculiaridades do novo F-47, mas Donald Trump afirmou que será "quase invisível", ainda mais manobrável e mais potente, além de poder voar "com muitos drones", o que "nenhum outro avião pode fazer".

