Espanha vence Holanda nos pênaltis e avança às semifinais da Liga das Nações

Nas semifinais, no dia 5 de junho, em Stuttgart, na Alemanha, os espanhóis enfrentarão a França de Kylian Mbappé, que também avançou às quartas de final na disputa de pênaltis, em seu caso batendo a Croácia.

Para iniciar o confronto decisivo deste domingo no estádio de Mestalla, o técnico Luis de la Fuente optou por Dani Olmo e Oyarzabal no time titular em vez de Pedri e Álvaro Morata, além de Dean Huijsen como zagueiro e Óscar Mingueza como lateral.

A 'Roja' abriu o placar logo cedo. Van Hecke derrubou Oyarzábal, que inesperadamente se antecipou para receber a bola após um passe magistral de Dani Olmo. O árbitro Clement Turpin, sem hesitar, marcou a penalidade máxima, que o jogador da Real Sociedad converteu sem piedade.

Naquele momento, a partida entrou numa fase agitada em que, aos 11 minutos, Yamal tocou para Oyazárbal, que levantou a torcida ao marcar, mas havia impedimento.

Dois minutos depois, Nico Williams desperdiçou uma chance perfeita de ampliar após um passe preciso de Huijsen, mas Bart Verbruggen heroicamente evitou o gol.

- Luta até o fim -

No início do segundo tempo, as duas seleções entraram energizadas. Mingueza (47') errou um chute na frente do gol e Kluivert (48') esbarrou na defesa do goleiro Unai Simón.