França bate Croácia nos pênaltis e vai enfrentar Espanha nas semis da Liga das Nações

A França venceu a Croácia nos pênaltis (5-4) e se classificou para a 'Final Four' da Liga das Nações, que será disputada em junho contra a Espanha, neste domingo (23) no Stade de France, num duelo em que venceu por 2 a 0, deixando tudo igual no placar agregado.

Os 'Bleus' equilibraram a desvantagem após a derrota (2-0) sofrida em Split na quinta-feira com gols de Michael Olise, de cobrança de falta direta (52'), e Ousmane Dembélé (80').

O placar não mudou na prorrogação e nos pênaltis o zagueiro do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, converteu a cobrança decisiva para os franceses.