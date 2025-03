'Onde me sinto melhor é na aventura', diz Karim Aïnouz em Toulouse

RESPOSTA: "Não saberia dizer, para ser honesto. Talvez em todas as partes. A diferença é a língua. Falo inglês desde os dez anos, morei nos Estados Unidos durante quinze anos, então não é um problema. Mas em um platô, como me sinto melhor, é com a minha língua materna, o português.

Mas um filme não é simplesmente um platô, é todo um processo de produção. E aí me sinto mais confortável em um sistema anglo-saxão. Adoro a organização e nesse sistema tudo está muito determinado, as pessoas são supercompetentes. E, ao mesmo tempo, esse desafio de fazer um filme sem grandes meios... Talvez diria que onde me sinto melhor é na aventura".

P: Não é exaustivo?

R: "Ao contrário, é genial. Eu não estudei em uma escola de cinema. Eu estudei arquitetura. E para mim, o cinema era desde o princípio jogar em campos diferentes.

Quando fiz "Motel Destino", tudo o que foi improvisado ficou na montagem final. Tudo o que estava planejado ficou de fora. Ou seja, eu testo uma coisa aqui [no Brasil] que nos Estados Unidos não poderia funcionar... É um desafio. Construí um repertório de ferramentas, como um pintor".

P: O que pode nos dizer sobre 'Rosebush pruning'"?