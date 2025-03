Premiê canadense anuncia convocação de legislativas antecipadas para 28 de abril

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou, neste domingo (23), a convocação de eleições legislativas antecipadas para 28 de abril, enquanto seu governo enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e as ameaças de anexação do presidente americano, Donald Trump.

Carney, ex-governador do Banco Central do Canadá, foi eleito pelo Partido Liberal para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro, e por isso ainda não passou pelo crivo das eleições.

O primeiro-ministro antecipou que o eixo da campanha do seu partido com vistas a estas eleições, previstas a princípio para outubro, serão as ameaças comerciais e territoriais do presidente americano.