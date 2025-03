Cadillac chegará à Fórmula 1 em 2026 com ambições 'ilimitadas'

Nomeado chefe da Cadillac F1, que se tornará a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 em 2026, Graeme Lowdon falou com vários veículos de imprensa, incluindo a AFP, durante o GP da China e enfatizou que as ambições de sua nova equipe eram "verdadeiramente ilimitadas".

A fabricante, que pertence à gigante americana General Motors e contará com motor Ferrari, recebeu a aprovação final da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da Fórmula 1 no início de março para entrar no grid em 2026, ano que também marcará a entrada em vigor de novos regulamentos técnicos.

Pergunta: Com a chegada da Cadillac oficialmente confirmada, em que estágio vocês estão atualmente na criação da nova equipe?