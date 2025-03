Ninguém se salva da caça aos migrantes empreendida por Trump nos EUA

"Não fiz nada, sou uma pessoa boa", disse ele por telefone à sua esposa Johanny Sánchez, venezuelana de 22 anos, que teve que dormir em um carro por falta de recursos.

Franco contou a ela que o vestiram com um uniforme vermelho, que diferencia os migrantes perigoso. No dia anterior à sua deportação ela não teve mais notícias dele.

- As tatuagens -

"Meu advogado falou com a ICE e disseram a ele que Franco foi deportado [para El Salvador], que não tinha ficha criminal, mas que suspeitam que era membro do Tren de Aragua, por suas tatuagens", explica Johanny.

Franco tem tatuado um relógio com a hora de nascimento de sua primeira filha e uma rosa.

O venezuelano Mervin Yamarte, de 29 anos, foi reconhecido por sua família em Dallas em um vídeo divulgado pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, com a chegada de deportados. Preso uma semana antes, trabalhava com mecânica e jogava futebol com a camisa 99, número que tem tatuado em uma das mãos.