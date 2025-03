Venezuela recebe 199 deportados dos EUA em meio à crise migratória iniciada por Trump

Um dos deportados gritou "Obrigado! Deus abençoe a Venezuela", quando descia do avião. Algumas horas antes, a televisão estatal exibiu imagens registradas dentro do avião no aeroporto de Honduras, com os migrantes, todos homens, algemados.

Cabello recordou que este é o quarto voo com venezuelanos deportados dos Estados Unidos. Os dois primeiros decolaram de El Paso, Texas, no dia 10 de fevereiro, seguido por outro com 177 migrantes que haviam sido levados para a prisão de Guantánamo, Cuba, e posteriormente repatriados via Honduras.

"Os voos foram retomados", disse Cabello. "As viagens estão com pouca regularidade, não por culpa da Venezuela, nós estamos prontos para receber os venezuelanos estejam onde estiverem, quando existirem as possibilidades", afirmou.

A chegada do grupo, que partiu do Texas para Honduras, ocorreu uma semana depois da deportação de 238 venezuelanos para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), uma penitenciária de segurança máxima em El Salvador, um fato que o presidente Nicolás Maduro chamou de sequestro.

O ritmo de deportações, estabelecido após a visita a Caracas em 31 de janeiro de Richard Grenell, enviado especial de Trump, foi questionado pelo presidente dos Estados Unidos. Como represália, ele revogou a licença que permitia à empresa de petróleo americana Chevron operar na Venezuela.

Caracas, por sua vez, denunciou que o Departamento de Estado americano estava "bloqueando" os voos de repatriação.