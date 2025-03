Coreia do Sul salva tesouros budistas de incêndios florestais que ameaçam templos

Os trabalhadores do milenário Templo Gounsa envolvem delicadamente uma estátua gigante do Buda com uma manta à prova de fogo. Horas depois, grande parte do templo arde com os incêndios florestais que já atingiram a Coreia do Sul e ameaça seu patrimônio.

Em todo o sudeste do país, monges e funcionários se apressam para realocar artefatos históricos de valor inestimável e proteger os locais listados pela Unesco dos incêndios que já destruíram milhares de hectares de floresta e causaram 24 mortes.

No turístico vilarejo de Hahoe, protegido pela Unesco, os bombeiros e funcionários do patrimônio cultural borrifam água e produtos de proteção contra incêndio nos prédios com telhado de palha.