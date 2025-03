Mudança climática contribuiu em parte para as inundações na Argentina, diz estudo

"No entanto, a influência do aquecimento global na chuva é menos clara", acrescentaram em um comunicado.

Em março, um choque de massas de ar quente e frio desencadeou uma precipitação maciça que atingiu a província de Buenos Aires, onde está Bahía Blanca, 600 km ao sul da capital argentina.

Nesses dias, vigoravam alertas amarelos pelo calor em várias províncias, entre elas a de Buenos Aires.

A tempestade resultante, que descarregou 300 milímetros de chuva em oito horas, deixou danos de mais de 400 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais), segundo o governo local.

"A mudança climática favorece essa prevalência do ar quente e úmido, que com o avanço da frente fria gera enchentes de maior magnitude", explicou em coletiva de imprensa Juan Rivera, pesquisador do Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais.

