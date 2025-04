Las Palmas empata com Celta e segue na zona de rebaixamento

Com o empate, o Las Palmas soma 26 pontos e segue na vice-lanterna, agora a um ponto da salvação. Se tivesse vencido, a equipe teria saído da zona de rebaixamento.

No domingo, o líder Barcelona venceu o Girona (13º) por 4 a 1 para ficar três pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, que no sábado bateu o Leganés (18º) por 3 a 2.

O Atlético de Madrid (3º), que no sábado só empatou em 1 a 1 com o Espanyol (16º), foi o grande prejudicado do fim de semana na corrida pelo título. O time 'colchonero' ficou a seis pontos do Real Madrid e a nove do Barça.

-- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sábado: