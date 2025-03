Líder supremo do Irã promete 'resposta firme' em caso de ataque

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu nesta segunda-feira (31) uma "resposta firme" em caso de ataque ao seu país, após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eles estão ameaçando provocar danos (...) se for o caso, certamente haverá uma resposta firme", disse Khamenei em um discurso em Teerã por ocasião do fim do Ramadã, o mês de jejum para os muçulmanos.

Embora não tenha mencionado explicitamente Trump, o discurso pareceu uma resposta às ameaças dos últimos dias.