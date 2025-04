Musk tenta inclinar balança da Suprema Corte de Wisconsin à direita

- Distritos eleitorais -

"As pessoas não percebem o quanto esta eleição é importante", disse Musk na noite de domingo em um comício em Green Bay, às margens do lago Michigan.

Usando um chapéu em formato de queijo, um dos produtos característicos do estado, Musk afirmou que esta eleição determinará, em última instância, "quem controla o Congresso".

Musk argumentou que somente uma máxima corte estadual conservadora poderia proteger os distritos eleitorais pró-Trump de manipulação e fraude.

Trump venceu em Wisconsin, um estado-pêndulo em 2024, mas seus distritos eleitorais podem ser redistribuídos antes das próximas eleições de meio de mandato em novembro do ano que vem.

Em Elkhorn, uma pequena cidade no sul do estado, Crawford criticou Musk. "Gastou mais de 25 milhões (de dólares, ou 144 milhões de reais), e a soma aumenta a cada dia", disse a candidata. "Trabalha como o braço direito não eleito do presidente. E tem uma agenda", disse.