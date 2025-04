Wall Street fecha com números mistos, à espera das tarifas de Trump

A sessão desta segunda "indica que os investidores, em muitos aspectos, podem pensar que se trata de um enfraquecimento no curto prazo", mas buscam levar seus investimentos para "ações que têm tendência a resistir melhor durante as quedas no mercado".

Portanto, os papéis que teoricamente são menos sensíveis às conjunturas se orientaram para alta, o que explica o bom comportamento do Dow Jones.

Em contrapartida, as ações responsáveis pelo crescimento da Bolsa nos últimos anos viram-se castigadas. As grandes empresas de tecnologia fecharam no vermelho: Tesla (-1,67%), Amazon (-1,28%), Meta (-0,07%), Microsoft (-0,90%) e Nvidia (-1,18%).

Stovall acrescentou que, a nível global, as corretoras "aproveitaram uma situação de sobrevenda, eles sabiam que as novas tarifas não seriam implementadas antes de quarta-feira" e tiraram proveito das incertezas que abalaram a praça nova-iorquina.

Para Trump, 2 de abril será o "Dia da Libertação". Ele promete impor barreiras alfandegárias em função das tarifas que os países aplicam aos produtos americanos.

