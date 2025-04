Arsenal vence Fulham no retorno de Saka, mas perde Gabriel Magalhães lesionado

A uma semana de enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal venceu o Fulham por 2 a 1 nesta terça-feira (1º), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo que marcou o retorno com gol do atacante Bukayo Saka, mas também a lesão do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Em segundo lugar na tabela, os 'Gunners' diminuem para nove pontos a vantagem do líder Liverpool, que na quarta-feira disputa o clássico com o Everton em Anfield.

Saka, fora da equipe desde dezembro devido a uma lesão na coxa, foi ovacionado no Emirates Stadium quando entrou em campo no segundo tempo para marcar de cabeça o segundo gol do Arsenal (73'), aproveitando uma assistência de Gabriel Martinelli.