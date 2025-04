Departamento de Saúde dos EUA inicia demissão de 10 mil trabalhadores

A demissão de até 10 mil trabalhadores das principais agências de saúde dos Estados Unidos teve início nesta terça-feira (1º), em meio à grande reestruturação do governo federal ordenada pelo presidente Donald Trump.

A essas demissões se soma outro corte de 10 mil empregados do setor como parte do programa de demissões voluntárias e aposentadorias antecipadas lançado por Trump.

O número de funcionários do Departamento de Saúde e de suas agências vai passar de 82.000 para 62.000, segundo o governo. A economia estimada será de US$ 1,8 bilhão (R$ 10,2 bilhões) por ano. O orçamento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos é de US$ 1,8 trilhão.