EUA 'tem características de autocracia', diz Arias após ter o visto cancelado

Arias ressaltou que sempre acreditou que "os Estados Unidos são uma nação em busca de um inimigo. Hoje, esse inimigo é a China. Ter um suposto inimigo lhes permitiu alimentar a indústria armamentista."

"Devemos ter em mente que Dom Òscar foi quem estabeleceu relações diplomáticas com a China, e podemos suspeitar que a revogação do seu visto pode ter a ver com essa questão", disse à AFP Miguel Guillén, secretário-geral do Partido Libertação Nacional, ao qual Arias pertence.

Pequim pagou a construção do Estádio Nacional de futebol, em San José, em agradecimento a Arias pelo restabelecimento dos laços, e conta, agora, com uma forte presença econômica na região.

