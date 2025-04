Amazon vai lançar primeiros satélites para concorrer com Starlink

A Amazon, do empresário Jeff Bezos, prepara-se para lançar seus primeiros satélites, com os quais pretende fornecer acesso à internet e competir com a Starlink, de Elon Musk.

A missão inclui o lançamento de 27 satélites por um foguete Atlas V, do grupo United Launch Alliance (ULA), que inclui a Boeing e a Lockheed Martin. A decolagem está prevista para as 13h de Brasília do próximo dia 9, de Cabo Canaveral, na Flórida, informou o ULA, que lançou em 2023 dois protótipos para a gigante do comércio eletrônico.

Os 27 satélites são o primeiro lote de uma constelação de até 3.200 dispositivos de órbita baixa que vão fornecer internet em alta velocidade a zonas remotas. Segundo a Amazon, o serviço vai ser implantado neste ano.