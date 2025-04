Israel diz estar fragmentando Gaza para forçar Hamas a libertar reféns

Um alto dirigente do movimento islamista disse no sábado que o grupo havia aprovado uma nova proposta de trégua apresentada pelos mediadores e instou Israel a fazer o mesmo.

O gabinete de Netanyahu confirmou ter recebido a proposta dos mediadores e informou ter apresentado uma contraproposta. Os detalhes destas últimas manobras de mediação não foram revelados.

Mas o Hamas anunciou nesta quarta que "decidiu não responder à última proposta israelense apresentada por meio de mediadores", declarou um dos responsáveis do grupo à AFP sob anonimato, acusando Israel de "obstruir uma proposta do Egito e do Catar e de tentar fazer o acordo descarrilar".

Nesse contexto de forte tensão, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, provocou nova polêmica nesta quarta-feira ao visitar a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado do islã.

A visita suscitou a condenação não apenas do Hamas, mas também da vizinha Jordânia, que atua como guardiã do local sagrado, além do Catar e de outros governos.

- Padarias fechadas -

No domingo, Netanyahu ofereceu aos líderes do Hamas a possibilidade de deixar Gaza, sob a condição de que o grupo entregue as armas.