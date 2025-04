Bayer é acionada na Justiça francesa por suposto vínculo de glifosato com malformações

A Bayer negou na segunda-feira, em um tribunal francês, a suposta ligação entre a exposição de um menino ao seu principal produto, o glifosato, enquanto estava no útero de sua mãe, e as graves malformações de que ele sofre.

Esse processo civil pode "abrir um precedente" na França, onde outras possíveis vítimas do herbicida mais vendido do mundo podem levar seus casos "mais rapidamente" à Justiça, disse à AFP o demandante, Théo.

"Represento todas as pessoas com malformações", acrescentou o jovem de 17 anos, que não possui cordas vocais e fala com as vibrações de seu esôfago. "Essa luta me supera", reconheceu ao chegar ao Palácio da Justiça de Vienne, no sudeste da França.