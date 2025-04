Enviado especial de Putin para a cooperação econômica viaja para os EUA

Dmitriev, de 49 anos, é o chefe do fundo russo de investimento direto. Ele disse que considera "crucial para todo o mundo" o "diálogo" entre Moscou e Washington, mas também admitiu que seu "restabelecimento não é um processo fácil, nem gradual".

"Mas cada reunião, cada conversa franca, nos permite avançar", acrescentou.

O vice-presidente russo das Relações Exteriores, Sergei Riabkov, qualificou de "dinâmico" o diálogo com os Estados Unidos sobre temas "irritantes" e considerou que por enquanto houve "alguns progressos", mas nenhum "avanço" importante.

- Trump, "furioso" -

Em 13 de março passado, Witkoff viajou a Moscou para se reunir com Putin no Kremlin. Sua visita, no entanto, não teve êxito em conseguir uma trégua nos combates na Ucrânia, como pretendiam Trump e o próprio presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Pouco depois, Trump se disse "muito irritado" e "furioso" com Putin por questionar a credibilidade de Zelensky e propor uma "administração de transição" na Ucrânia.