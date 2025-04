PSG vence Angers (1-0) e é campeão francês pela 13ª vez em sua história

Numa tarde com clima de verão em Paris, o gol de Desiré Doué, aos 55 minutos, ajudou o PSG a derrotar o Angers e a festejar o título. Um disparo de pé direito do atacante, uma das grandes revelações do PSG e convocado para a seleção francesa aos 19 anos, foi mais do que suficiente.

- Nenhuma derrota -

O PSG 2024-2025 agora pretende se superar. Neste momento parece estar ao alcance de melhorar o saldo de 76 pontos com que foi campeão no ano passado e que é o recorde desde que o campeonato francês foi reduzido a 18 equipes.

Por outro lado, será impossível superar o recorde absoluto de 96 pontos que o clube conquistou na temporada 2015-2016, quando o torneio contava com 20 participantes e portanto foram 38 rodadas, em vez das atuais 34.

O Paris Saint-Germain segue invicto nesta Ligue 1 e pode se tornar o primeiro time da história do campeonato francês a terminar a temporada sem perder. O Nantes em 1994-1995 esteve perto desse feito ao ficar invicto em 32 rodadas, antes de perder por 2 a 0 para o Strasbourgo na 33ª rodada.

O que ninguém pode negar é a clara hegemonia do PSG em seu país, já com 11 títulos desde a chegada dos atuais donos cataris, em 2011.