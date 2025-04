Olympique de Marselha respira com vitória sobre o Toulouse (3-2) após semana de crise

Gabriel Suazo, com um gol contra aos 21 minutos, Mason Greenwood no segundo tempo (57') e Adrien Rabiot (64') fizeram os gols locais, enquanto Frank Magri (29') e Vincent Sierro (75') marcaram para o time visitante.

Com a vitória, o Marselha aproveita a derrota do Monaco por 2 a 1 para o Brest (8º), no sábado, para reconquistar a segunda colocação, dois pontos à frente do time do Principado.

Em outro jogo deste domnigo o Strasbourg venceu na visita ao Reims (16º) por 1 a 0 e chegou à quarta posição. Essa foi a sua 11ª vitória nos últimos 14 jogos da Ligue 1.

Le Havre (15º) aproveitou a extrema fragilidade do lanterna Montpellier, que se aproxima da Ligue 2, para vencer por 2 a 0.

Na zona intermediária da tabela, o Rennes (12º) perdeu por 1 a 0 para o Auxerre (10º), enquanto o Lens (9º) venceu o Saint-Étienne (17º) em casa por 1 a 0.

--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato francês e classificação: