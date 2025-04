Sobe para 16 número de mortos em tempestades nos EUA

Mais de 100.000 clientes ficaram sem energia em Arkansas e Tennessee no início do domingo, de acordo com o site de monitoramento PowerOutage.us.

No sábado, o NWS disse que tornados moderados a severos poderiam se formar no domingo em partes do Vale do Tennessee e do Vale do Baixo Mississippi, além de "tempestades severas".

Os cientistas afirmam que o aquecimento global está perturbando os padrões climáticos e o ciclo da água, tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e violentos.

No ano passado, os EUA registraram temperaturas altas recordes e foram atingidas por uma série de tornados e furacões destrutivos.

tjx/sco/mr/mb/yr

© Agence France-Presse