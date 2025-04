Trump diz estar descontente porque os russos 'bombardeiam como loucos' na Ucrânia

"Assim que estamos nos reunindo com a Rússia, estamos nos reunindo com a Ucrânia, e estamos nos aproximando mais ou menos, mas não estou contente com todo o bombardeio que está acontecendo na última semana", disse. "É algo horrível."

O presidente americano afirmou em março que estava "irritado" com seu homólogo russo, Vladimir Putin. No domingo, disse aos jornalistas: "Gostaríamos que parassem. Não me agradam os bombardeios."

As declarações de Trump desta segunda-feira chegam horas depois que o Kremlin dissesse que apoia a ideia de uma trégua na Ucrânia, mas que tinha muitas "perguntas" sobre como funcionaria esse acordo, e rechaçasse as insinuações americanas e europeias de que estava ganhando tempo.

A Rússia não cessou seus ataques à Ucrânia apesar da promessa do magnata republicano de conseguir a paz nas "24 horas" seguintes a seu retorno à Casa Branca em janeiro.

Putin rejeitou em março uma proposta conjunta de Washington e Kiev para um cessar-fogo total e incondicional.

