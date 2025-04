Daniel Noboa e o desafio de apaziguar um Equador dividido após a reeleição

"O Equador está dividido, mas, em geral, acredito que os equatorianos entendem que estamos em uma situação onde a união é o que nos ajudará a seguir em frente, seja quem estiver liderando o governo", disse à AFP Camila Media, uma estudante de Arquitetura de 21 anos.

O presidente permanecerá no poder até 2029 com o compromisso de intensificar suas apostas para enfrentar os cartéis com uma linha dura.

Dolarizado, com portos estratégicos no Pacífico e localizado entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo - Colômbia e Peru -, o Equador se tornou um cenário de violência sem precedentes.

Em média, uma pessoa foi assassinada a cada hora entre janeiro e março, o começo de ano mais violento já registrado no país.

- "Resultados surpreendentes" -

Segundo os resultados oficiais, González perdeu por 12 pontos percentuais (56% a 44%), mas ela acusou Noboa da "mais grotesca fraude eleitoral" e pediu uma recontagem dos votos.