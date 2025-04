Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador; rival não admite derrota

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito no domingo ao vencer a candidata de esquerda Luisa González, que não reconheceu a derrota no segundo turno da eleição presidencial, em um país polarizado e abalado pela violência do narcotráfico.

Com 92,6% das urnas apuradas, Noboa tem 55,7% dos votos, contra 44,3% de González, segundo dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Nas ruas, os eleitores do presidente celebravam o resultado.

"Me parece lamentável que com 11, 12 pontos de diferença se tente, de alguma forma, questionar a vontade dos equatorianos", disse o presidente de 37 anos na cidade de Olón.