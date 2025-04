Hamas recebe proposta israelense de trégua, ONU se diz alarmada com crise humanitária em Gaza

Israel bloqueou em 2 de março a entrada de ajuda humanitária em Gaza, fechando todas as passagens para o pequeno território palestino, e depois retomou suas operações militares em 18 de março, após dois meses de trégua.

A trégua iniciada em janeiro colapsou depois que Israel acusou o Hamas de se recusar a entregar os reféns em seu poder.

A ajuda humanitária se tornou "a principal fonte de renda" do Hamas em Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"Devido ao fechamento das passagens, reforçado pelas restrições dentro de Gaza, a escassez de suprimentos forçou as autoridades a racionar e reduzir os fornecimentos", denunciou a Ocha.

No hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, o médico Ahmed al Farah afirmou que as equipes médicas trabalham sem parar apesar da "escassez de tudo".

Por sua vez, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira a Mahmud Abbas que é necessário "afastar" o Hamas do poder na Faixa de Gaza e "reformar" a Autoridade Palestina para avançar em direção a uma solução de dois Estados no conflito com Israel.