Meta usará dados públicos de usuários na UE para treinar seus modelos de IA

A Meta, a empresa matriz do Facebook e do Instagram, treinará seus modelos de inteligência artificial (IA) generativa a partir do conteúdo público dos usuários europeus e de suas conversações com o chatbot Meta AI, anunciou o grupo nesta segunda-feira (14).

Os usuários europeus das plataformas do grupo receberão nos próximos dias uma notificação que lhes informará desta nova política, e que também incluirá um link para um formulário caso não queiram participar.

"Os indivíduos baseados na União Europeia que usam nossas plataformas podem optar por se opor ao uso de seus dados para fins de treinamento", acrescentou a empresa.