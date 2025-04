Rapper Diddy Combs declara-se inocente de novas acusações

O rapper Sean "Diddy" Combs declarou-se inocente nesta segunda-feira (14) de duas novas acusações que se somam a outras três existentes por chantagem, tráfico sexual e transporte para exercer a prostituição que o farão sentar no banco dos réus a partir de maio.

O magnata do hip-hop de 55 anos compareceu perante o juiz Arun Subramanian do Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, onde ele havia se declarado inocente das três primeiras acusações.

As novas acusações também por tráfico sexual e por transporte para exercer a prostituição, apresentadas no dia 4 de abril e que estão relacionados com uma mulher identificada pelos promotores como "Vítima-2", poderiam supor mais tempo de prisão caso ele seja considerado culpado.